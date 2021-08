Unity acquisirà Parsec per $320 milioni

Unity, ha annunciato di aver stipulato un accordo per l'acquisizione di Parsec, una nota società che sviluppa software per l'accesso al desktop da remoto e per lo streaming. L'accordo è di circa 320 milioni di dollari.

Parsec è diventato uno strumento utile per gli sviluppatori di giochi durante la pandemia di COVID-19, poiché ha permesso a molti di accedere ai computer di lavoro da casa. Aziende come Ubisoft e Sega hanno utilizzato la tecnologia per fornire a giornalisti e streamer demo di giochi da remoto.

Unity, invece, è la compagnia dietro il popolare motore di gioco con lo stesso nome. Non ci vuole molta immaginazione per capire come la tecnologia di Parsec potrebbe essere utile a Unity.

"Questa transazione è un passo importante verso la visione cloud ampliata di Parsec e Unity. I creatori dovrebbero aspettarsi di poter lavorare da qualsiasi luogo, su qualsiasi dispositivo attraverso strumenti ricchi e potenti e attraverso un'infrastruttura cloud senza soluzione di continuità per offrire le esperienze 3D in tempo reale del futuro", osserva Unity nell'annuncio dell'accordo.

Unity prevede che l'acquisizione diventi definitiva durante il terzo trimestre. La compagnia ha intensificato le acquisizioni dallo scorso anno, tra cui il framework di rete multiplayer MLAPI, la società RestAR e lo sviluppatore di tecnologie di ottimizzazione dei dati 3D Pixyz Software.

Fonte: Venturebeat.