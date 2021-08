World of Warcraft è allo sbando tra controversie, attacchi agli sviluppatori e il drastico calo di giocatori

World of Warcraft ha perso moltissimi giocatori dall'inizio dell'anno, senza contare la polemica intorno a uno streamer di successo e la tossicità generale che si consuma nella community.

Anche prima che Activision Blizzard diventasse il centro di una causa in California per molestie sessuali e discriminazioni, la popolazione di giocatori attivi dell'MMO era in diminuzione. Molti giocatori sono scontenti delle recenti espansioni e alcuni hanno persino provato a trasferire le lamentele generali sullo stato del gioco su una discussione più ampia riguardo cosa c'è di sbagliato nella cultura del lavoro di Blizzard.

L'esodo sembrava al culmine all'inizio di luglio, tuttavia, quando il popolarissimo streamer di WoW Asmongold ha deciso di avviare lo streaming di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. In seguito, lo streamer e i suoi fan hanno preso di mira direttamente gli sviluppatori di WoW.

Tutto è iniziato quando qualcuno nel subredditdi Asmongold ha pubblicato l'immagine di uno sviluppatore di WoW che apprezzava un tweet che suggeriva che lo stesso Asmongold fosse in parte responsabile di aver reso la communty di WoW "spazzatura". Mentre alcuni creatori di contenuti promuovono un rapporto di collaborazione con gli sviluppatori che realizzano un gioco, Asmongold ha la reputazione di essere combattivo e iperbolico nelle sue critiche a WoW. Lo streamer, che visita regolarmente il subreddit r/Asmongold nei suoi stream, ha continuato a rimproverare un unico sviluppatore di WoW per aver insinuato che lo streamer stesso fosse un simbolo di ciò che non andava nella community.

La discussione si è accesa ancora di più. Un sacco di altri post rivolti allo specifico sviluppatore di WoW hanno iniziato a comparire nel subreddit, molti dei quali sono stati ora eliminati dai moderatori a causa del mancato rispetto delle regole sulle molestie. Qualcuno ha persino inviato allo sviluppatore un messaggio su LinkedIn con pesanti insulti. Lo sviluppatore ha fatto uno screenshot, incluso il nome LinkedIn del suo molestatore, il ruolo lavorativo e la città, e lo ha condiviso su Twitter. I fan di Asmongold hanno quindi accusato lo sviluppatore di doxxing, nonostante non fossero state pubblicate informazioni private.

"Il team di moderazione di /r/Asmongold è composto da volontari che agiscono in modo indipendente e le nostre azioni e commenti non riflettono necessariamente quelli di Asmongold stesso", ha detto a Kotaku un moderatore del subreddit di Asmongold in una e-mail. "Non tolleriamo alcun tipo di molestia".

Ora, Asmongold ha dato seguito alla controversia, scrivendo su Twitter: "recentemente sono stato accusato di molestie quando ho avuto l'audacia di difendere me stesso e la mia community".

Asmongold ha poi incoraggiato i giocatori a criticare pesantemente chi ha speso soldi in fantasiose cavalcature come atto di protesta contro gli attuali aggiornamenti e il modello di monetizzazione di WoW.

Insomma, la situazione di WoW al momento è piuttosto caotica.

