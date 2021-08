Blizzard sommersa da accuse di molestie e discriminazioni perde tre sviluppatori chiave tra Diablo IV e WoW

Tre dipendenti senior di Blizzard non fanno più parte dell'azienda.

Secondo quanto emerso, il director di Diablo 4, Luis Barriga, il lead level designer, Jesse McCree e il designer di World of Warcraft, Jonathan LeCraft, hanno lasciato la compagnia a causa delle recenti accuse di molestie e abusi all'interno di Blizzard.

Sia McCree che LeCraft erano legati al recente report "Cosby Suite", che ha rivelato che gli sviluppatori Blizzard si sarebbero riuniti all'interno di una suite d'albergo per bere e fare commenti sessuali sulle donne. Questo è stato collegato alla "frat culture" segnalata che ha portato la California a fare causa ad Activision Blizzard il mese scorso. Barriga era con Blizzard dal 2006 e ha lavorato su Diablo 3: Reaper of Souls e World of Warcraft: Legion.

Anche il lead content designer Cory Stockton è stato associato alla "Cosby Suite", ma secondo quanto riferito è ancora con la società.

Luis Barriga, game director di Diablo IV.

In un successivo aggiornamento, un portavoce di Activision Blizzard ha confermato che Luis Barriga, Jesse McCree e Jonathan LeCraft non fanno più parte della compagnia.

"Abbiamo già un elenco completo e talentuoso di sviluppatori e sono stati assegnati nuovi leader. Siamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a progredire per offrire esperienze straordinarie ai nostri giocatori e vogliamo andare avanti per garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo per tutti", ha dichiarato a IGN il portavoce di Activision Blizzard.

Fonte: IGN.