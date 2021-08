Aliens: Fireteam Elite ci porta a caccia di Xenomorfi in un nuovo trailer gameplay

Focus Interactive ha pubblicato un nuovo trailer per il prossimo sparatutto multiplayer Aliens: Fireteam Elite prima della sua uscita alla fine di questo mese.

Oltre al nuovo filmato, il publisher ha anche annunciato che il gioco sarà disponibile in edizione standard e Deluxe. Quest'ultima sarà fornita con un Endeavour Pass che promette quattro stagioni di contenuti post-lancio nel prossimo anno.

L'annuncio menziona "tonnellate di nuovi cosmetici per i Marines e le loro armi, dagli accessori per la testa alle decalcomanie per armi, vernici per armi, skin per armature, emote e molto altro".

I possessori della Deluxe Edition potranno anche mettere le mani sull'Endeavour Veteran Pack che promette contenuti di personalizzazione aggiuntivi. Questi includono un fucile a pompa Heirloom Standoff, skin Classic Elite Armor Kit per ogni classe, un accessorio per la testa Vintage Sulaco Cap e altro ancora. Infine, chi effettuerà il pre-order potrà anche mettere le mani su un Hardened Marine Pack con skin e accessori extra.

Aliens: Fireteam Elite è stato annunciato ai The Game Awards lo scorso anno e sarà lanciato il 25 agosto su Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Fonte: Videogamer.