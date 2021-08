Call of Duty Vanguard nella Seconda Guerra Mondiale. Dataminer svelano edizioni speciali, artwork e open beta

Recentemente vari report hanno indicato che Call of Duty: Vanguard sarà rivelato ufficialmente la prossima settimana. Ora, molte immagini del nuovo shooter sono state scoperte nell'ultimo aggiornamento di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Le immagini trapelate mostrano sia la copertina del gioco che il contenuto delle varie edizioni.

Le immagini sono visibili tramite Reddit e Imgur, e a quanto pare questi artwork confermano l'ambientazione durante la Seconda Guerra Mondiale. È anche abbastanza chiaro da queste immagini che ci saranno, come previsto, diverse edizioni del nuovo COD, inclusi i bundle cross-gen.

Un'immagine, in particolare, mostra i contenuti di Call of Duty: Vanguard Ultimate Bundle. Potete vedere tre skin operatore per Call of Duty: Warzone insieme ad armi uniche per ciascuno, oltre a booster XP e accesso anticipato alla open beta di Vanguard. Non viene menzionata alcuna data per la presunta open beta.

Call of Duty: VANGUARD

? WW2 Pacific theater.

? Contains some remastered maps from CoD WaW (not clear which ones at the moment).

? Treyarch is assisting in development.#CallofDuty #CODVanguard #CoD pic.twitter.com/4B41SMXavZ — Solidas (@solidas6) August 12, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Queste immagini, inoltre, confermano che l'upgrade da PlayStation 4 a PlayStation 5 o da Xbox One a Xbox Series X/S non sarà gratuito. Ecco perché dovrebbe essere disponibile un bundle cross-gen. Tuttavia, non è chiaro se il costo sia paragonabile a quello offerto da altri sviluppatori e publisher, tra $10 e $20.

Fonte: Gamepur.