Cyberpunk 2077 vendite in caduta libera sul PlayStation Store

Sony ha rivelato i titoli più venduti di luglio 2021 su PlayStation Store sia per PlayStation 5 che per PlayStation 4.

Il titolo PS4 numero uno del mese precedente, Cyberpunk 2077, è scomparso completamente dalle classifiche in entrambe le regioni NA e UE.

Nel frattempo, FIFA 21 è riuscito a recuperare il primo posto nella classifica PS5 in entrambe le regioni. Il gioco numero uno per PS5 del mese precedente, Ratchet & Clank: Rift Apart, è sceso al quarto posto in Nord America e al sesto in Europa.

Un paio di nuove uscite sono apparse nella classifica dei download di PS5. F1 2021 ha debuttato alla posizione numero due in Europa e alla numero sette in Nord America. Nel frattempo, Tribes of Midgard è apparso alla posizione numero sette in Europa e alla numero sei in Nord America.

F1 2021 è stato l'unico nuovo gioco ad apparire nella classifica PS4, debuttando al numero tre in Europa. La classifica PS4 vede in testa FIFA 21 in Europa, mentre Grand Theft Auto V continua a dominare in Nord America.

Splitgate è salito al primo posto nella classifica combinata free-to-play per PS5 e PS4.

