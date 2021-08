Dead by Daylight ha una patch che modifica...il sedere di Pyramid Head

Patch e aggiornamenti di solito servono a risolvere tutti i tipi di problemi che si possono trovare nei giochi, ancora di più in un titolo multiplayer come appunto Dead by Daylight. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento del gioco ha attirato l'attenzione degli utenti poiché ha armeggiato con una parte un po' insolita: i glutei di Pyramid Head.

Apparentemente, sembra che un ritaglio nel tessuto degli abiti del personaggio, abbia fatto sembrare il suo fondoschiena alquanto piatto. Ciò ha lasciato scontenti diversi giocatori che erano rimasti molto emozionati nelle prime immagini promozionali del gioco. La critica dei fan sta che lo sviluppatore avrebbe "nerfato" i glutei tonici del killer, anche se gli sviluppatori hanno smentito questa cosa.

Non appena il personaggio ha fatto il suo debutto in Dead by Daylight, il team di sviluppo ha persino affermato in un'intervista di non aver mai toccato quella parte del personaggio. Insomma, con la nuova patch i ragazzi dello studio dicono di nuovo di non aver mai toccato direttamente le natiche di Pyramid Head ripetendo che si trattava solo di un problema di texture.

"Il tessuto che copre il personaggio ha avuto problemi di ritaglio che gli hanno reso il sedere, beh, totalmente sballato. Abbiamo risolto il problema e sarà disponibile nel nostro prossimo aggiornamento di martedì", ha detto lo sviluppatore. Per la somma gioia dei fan.

Fonte: Polygon