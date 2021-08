Diablo II: Resurrected non avrà il multiplayer TCP/IP dell'originale e molti fan sono scontenti

Diablo 2: Resurrected non includerà una funzionalità vista nel gioco originale, anche se potrebbe non essere quella di cui avete fatto più uso. Il multiplayer TCP/IP non sarà incluso per ragioni di sicurezza, quindi sarete limitati ai server Blizzard dedicati durante il gioco online.

Sepolto in fondo a una FAQ relativa alla open beta del gioco, Blizzard ha spiegato perché l'opzione, che consentiva ai giocatori dell'originale Diablo 2 di giocare in multiplayer tramite LAN o altre connessioni peer-to-peer invece che sui server Blizzard ufficiali, non sarà più inclusa.

"Il supporto TCP/IP non sarà disponibile nella prossima Beta o nel gioco finale", afferma il post sul blog. "Dopo un'attenta riflessione, non supporteremo più questa opzione poiché abbiamo identificato potenziali rischi per la sicurezza e ci impegniamo a salvaguardare l'esperienza del giocatore".

In una precedente intervista con Eurogamer.net, il boss del franchise di Diablo, Rod Fergusson, aveva sottolineato che la feature sarebbe stata inclusa nel gioco finale.

"Puoi comunque connetterti localmente tramite TCP IP se vuoi!", disse all'epoca Fergusson. "C'era in D2. Ci sarà in D2R. Ci siamo davvero concentrati sull'assicurarci che se c'è qualcosa nell'esperienza di base che avete amato, la riporteremo nel gioco".

Blizzard sta cercando di cambiare il minor numero possibile di cose per Diablo 2: Resurrected. Non si tratta di un remake, ma di un remaster, che cerca di migliorare la grafica del gioco e fornire lievi miglioramenti senza cambiare ciò che i giocatori hanno amato dell'originale. La beta in accesso anticipato di Diablo 2: Resurrected inizierà domani, 13 agosto, per i giocatori che hanno pre-ordinato il gioco su qualsiasi piattaforma (esclusa Nintendo Switch). L'open beta partirà il 20 agosto.

Fonte: Gamespot.