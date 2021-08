Diablo II: Resurrected modernizza gli iconici filmati cinematografici e i video sono un capolavoro

Il beta test in accesso anticipato di Diablo II: Resurrected prende il via alla fine di questa settimana e include i filmati nuovi di zecca del gioco. Blizzard ha pubblicato i filmati cinematografici dell'Atto I e dell'Atto II in anticipo, e sembrano sbalorditivi.

I video mostrano un grande miglioramento rispetto ai filmati del 2000. L'illuminazione e altri effetti atmosferici brillano davvero e il livello di dettaglio sui modelli dei personaggi è impressionante.

La beta in accesso anticipato di Diablo II inizia domani, 13 agosto, per chi ha preordinato il gioco, mentre tutti possono partecipare alla open beta che inizierà il 20 agosto. Il beta test non è disponibile su Switch, sebbene il gioco completo uscirà sulla console di Nintendo.

Diablo II: Resurrected sarà lanciato ufficialmente il 23 settembre.

La società madre Activision Blizzard è attualmente citata in giudizio dallo stato della California per discriminazioni e molestie nei confronti delle donne. Blizzard in particolare è stata al centro delle discussioni, con il presidente J. Allen Brack che si è dimesso.

Fonte: Gamespot.