Dr. Disrespect svilupperà il sequel di H1Z1? Lo streamer fonda il suo studio e riceve una grossa offerta

Dopo aver annunciato ufficialmente il proprio studio di sviluppo, Dr Disrespect ha ricevuto un'interessante offerta per aiutare a realizzare un sequel di H1Z1 da un ex sviluppatore del gioco.

Dr Disrespect ha recentemente rivelato i dettagli sul nuovo battle royale che vorrebbe creare, con la speranza di rivaleggiare con Warzone e Apex Legends. Mentre lo streamer ha spesso discusso delle sue idee per potenziali giochi, ha sorpreso tutti quando ha annunciato che avrebbe lavorato con Boom TV per creare "un nuovo studio AA/AAA con una svolta unica".

Da allora, i fan attendono di sapere quali sono i progetti futuri di Dr Disrespect. Tuttavia, non sono solo gli spettatori ad essere ansiosi di saperne di più, ma anche Adam Clegg, Senior Game Designer di H1Z1, che di recente ha contattato il popolare streamer.

Lo studio di Dr Disrespect punta a creare partnership con un elenco selezionato di influencer e quindi a lavorare a stretto contatto con loro per lanciare il titolo dei suoi sogni.

Stando a quanto emerso, alcuni giochi potrebbero essere co-sviluppati con l'aiuto dello studio di Dr Disrespect. Con questo in mente, il game designer Adam Clegg si è subito interessato.

"Ehi @drdisrespect se acquisti l'ip H1Z1 ti aiuterò a creare H1Z1 2", ha detto l'ex sviluppatore del gioco. Sebbene il titolo Battle Royale non sia così popolare come una volta, il gioco ha ancora una buona base di giocatori dedicata.

Hey @drdisrespect if you buy the H1Z1 ip I'll help you make H1Z1 2. Flip phone is on. — Arclegger (@Arclegger) August 10, 2021

A differenza di altri titoli battle royale, consente ai giocatori di raccogliere e creare vari oggetti utilizzando materiali raccolti. È possibile creare di tutto, dagli strumenti improvvisati all'armatura, il che aggiunge un altro elemento di sopravvivenza al titolo BR. Dalla sua uscita nel 2015, H1Z1 è diminuito considerevolmente in popolarità, ma un sequel potrebbe potenzialmente riportare il titolo in primo piano.

Ciò è particolarmente vero se Dr Disresepct dovesse collaborare con l'ex designer del gioco. Nel 2018, Dr Disrespect ha persino affermato che avrebbe "cancellato tutto su H1Z1" se gli fosse stata data la possibilità.

Ora sembra che Doc abbia finalmente l'opportunità di migliorare il titolo. Resta da vedere se lo streamer accetterà questa offerta per realizzare un sequel di H1Z1.

