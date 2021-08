Foreclosed il TPS cyberpunk tutto italiano è disponibile ora

Attraverso un comunicato stampa, Merge Games e Antab Studio annunciano che Foreclosed, titolo action adventure tutto italiano ambientato in un mondo cyberpunk macchiato di cospirazioni, abusi di potere e tradimenti è ora disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Google Stadia ad un prezzo di 19,99 euro.

Il titolo ci mette nei panni di Evan Kapnos che dichiara guerra ad una corporazione senza scrupoli che gli ha rubato l'identità e i suoi impianti, ed è pronta a rivendere il tutto al miglior offerente. Foreclosed combina la giocabilità dei videogiochi con l'elegante estetica visiva dei fumetti. Le prospettive del pannello a schermo intero e quelle del fumetto si fondono perfettamente mentre vi muoverete nella città cyberpunk, scoprendo un'avvincente storia di cospirazione.

"Utilizzate le armi e le tecnologie che troverete mentre combattete contro gli assalitori non identificati che vi danno la caccia nella città. Inserite le munizioni esplosive nella vostra pistola o scegliete l'approccio furtivo con la mod proiettili stealth. Utilizzate poteri da eroe e manipolate l'ambiente circostante tramite gli impianti. Utilizzate la telecinesi per lanciare in aria i vostri avversari", recita la descrizione del gioco.

Prendendo ispirazione dai giochi Deus Ex e Max Payne insieme alla graphic novel di Frank Miller Hard Boiled, un'ambientazione fantascientifica vivace prende vita con filmati interattivi e transizioni ispirate a graphic novel. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.