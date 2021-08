Frostpunk 2 è il ritorno dello spietato futuro glaciale dei creatori di This War of Mine

Frostpunk 2 è in arrivo, secondo lo sviluppatore 11 Bit Studios. Come promesso nel video teaser dello scorso giugno, l'annuncio di oggi rivela uno dei tre giochi su cui 11 Bit sta attualmente lavorando, e Frostpunk 2 è forse il meno sorprendente di tutti.

L'originale Frostpunk è stato un successo travolgente per 11 Bit Studios con sede a Varsavia, dato che ha venduto 1,4 milioni di copie nel suo primo anno. Il gioco mette i giocatori al controllo di una città post-apocalittica che sta cercando di sopravvivere alle temperature gelide causate da un inverno vulcanico. I sopravvissuti hanno dovuto unirsi per cercare carbone e legna da bruciare e acciaio per costruire l'industria in modo che l'umanità potesse sopravvivere al lungo inverno.

Sembra che Frostpunk 2 riguarderà meno la combustione di carbone e legna e più la combustione di petrolio. Mentre la città di New London si espande e le scorte di carbone diminuiscono, il petrolio "dovrebbe essere la nuova salvezza di ciò che resta dell'umanità". Ma non tutti nel nuovo mondo sono d'accordo, e il trailer di 30 secondi utilizza parte del precedente teaser per mostrare come la ricerca del petrolio possa avere conseguenze mortali.

"Nel successore di Frostpunk, i giocatori hanno ancora una volta il compito di interpretare il ruolo di leader di una metropoli affamata di risorse dove l'espansione e la ricerca di nuove fonti di potere sono una realtà inevitabile", si legge nell'annuncio. "Ma il mondo apocalittico è andato avanti. Dopo l'era del carbone, la conquista della Frostland per l'industria dell'estrazione del petrolio dovrebbe essere la nuova salvezza di ciò che resta dell'umanità".

Per celebrare l'annuncio, 11 Bit Studio propone Frostpunk per un weekend free-to-play. Da oggi fino al 16 agosto, potete scaricare e giocare a Frostpunk gratuitamente su Steam.

Per quanto riguarda Frostpunk 2, sembra che il sequel sia ancora nelle prime fasi di sviluppo e 11 Bit non ha menzionato una finestra di rilascio.

Fonte: PC Gamer