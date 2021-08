Halo Infinite: 'lo Slipspace Engine è una bestia mistica'

Il motore di gioco di Halo Infinite è una "bestia mistica", secondo uno degli sviluppatori di 343 Industries. Il senior software engineer, Leonard Holman, ha parlato del lavoro con il motore SlipSpace e di come coniuga il gameplay classico della serie con la tecnologia moderna.

"SlipSpace è davvero una bestia mistica; cammina su questa linea sottile tra tecnologia futuristica e piccole gemme di gameplay classico", ha detto Holman. "Mi piace che il team di Engineering abbia abbracciato le moderne funzionalità del linguaggio C++. È un momento entusiasmante per essere uno sviluppatore C++, almeno credo."

Gli sviluppatori di 343 Industries hanno precedentemente affermato che il motore SlipSpace, sviluppato per Halo Infinite, consente al team di fare cose non possibili con i motori precedenti. Uno dei maggiori miglioramenti apportati dal nuovo motore è stata la capacità di implementare e testare nuove idee molto più velocemente di prima.

I fan hanno avuto un assaggio del motore durante il test tecnico di Halo Infinite a fine luglio. Sebbene le prestazioni fossero carenti su hardware last-gen, si è comportato bene su Xbox Series X/S.

Halo Infinite è atteso per le vacanze natalizie del 2021 su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: Gamespot.