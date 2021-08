Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X/S ha quasi portato un giocatore nello spazio

Un utente del canale Straight Up P.O.G, che ha già mostrato più volte fino a dove ci si può spingere su Microsoft Flight Simulator, ha realizzato uno straordinario traguardo. In sostanza è riuscito a sfondare la stratosfera con il suo aereo. Naturalmente, prima ci sono stati molti di questi risultati su PC, ma in questo caso possiamo tranquillamente parlare del primo di questi risultati sulla console Xbox Series X/S.

Nel video, possiamo vedere il jet guadagnare sempre più quota fino a superare la Troposfera, mostrando una volta raggiunta i contorni della Terra e l'oscurità dello spazio. Si tratta di un video davvero bellissimo: per raggiungere questo risultato l'utente ha pubblicato un video che mostra tutti i passi da fare per tutti i giocatori che vogliono cimentarsi.

Il video dimostra anche la potenza di Xbox Series X rispetto alla console precedente, su cui Microsoft Flight Simulator non è mai stato lanciato poiché i requisiti per il gioco potrebbero essere troppo pesanti per la console di vecchia generazione. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo bellissimo video.

Microsoft Flight Simulator è disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: SiriusGaming