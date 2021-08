PlayStation e UEFA Champions League siglano una partnership che durerà fino al 2024

La UEFA ha annunciato oggi il rinnovo della sua partnership UEFA Champions League con PlayStation per il ciclo 2021-24, proseguendo la sua lunga collaborazione iniziata nel 1997. L'accordo include anche i diritti di sponsorizzazione per la Supercoppa UEFA, la UEFA Youth League e la UEFA Futsal Champions League nel 2021, 2022 e 2023.

"PlayStation è un partner prezioso della UEFA Champions League da oltre 23 anni, quindi sono lieto di poter celebrare un'estensione di tre anni della nostra relazione" ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, UEFA marketing director. "Le partnership a lungo termine della UEFA con marchi innovativi come PlayStation hanno un valore inestimabile per la UEFA nella promozione delle nostre competizioni a livello globale, e in particolare nello spazio digitale, quindi non vediamo l'ora di continuare la nostra relazione mentre entriamo in un nuovo ciclo di UEFA Champions League".

Eric Lempel, vicepresidente senior e capo del marketing globale di Sony Interactive Entertainment ha dichiarato: "Da oltre 23 anni godiamo di un forte rapporto di collaborazione con la UEFA Champions League, offrendo esperienze calcistiche uniche alla nostra community di fan PlayStation in tutto il mondo. Il calcio è parte integrante del DNA di PlayStation e sappiamo che molti dei nostri giocatori sono appassionati di calcio quanto noi. Attendiamo con impazienza la nostra continua collaborazione e l'entusiasmo del prossimo ciclo 2021-24".

Come parte dell'accordo, PlayStation presenterà il premio "Official Player of the Match" ad ogni incontro di UEFA Champions League e il "Player of the Week" attraverso i canali digitali UEFA. Inoltre, PlayStation continuerà a supportare l'hub di gioco della UEFA Champions League con i giochi UCL Fantasy e Predictor, disponibili su entrambe le applicazioni mobile e desktop.

Fonte: UEFA