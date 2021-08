'PS5 è comprata per le esclusive. Switch per le esclusive. Xbox Series X/S...per il Game Pass'

Per quale motivo le console vengono comprate? Anche Games Industry se l'è chiesto e attraverso un sondaggio condotto su un numero di utenti si scoprono cose interessanti.

Riportato da Christopher Dring di Games Industry, il sondaggio mostra che: "Le persone che comprano PlayStation 5 lo fanno per le esclusive, così per quanto riguarda chi compra Nintendo Switch. Chi compra Xbox Series X/S invece lo fa per Xbox Game Pass". Xbox Game Pass offre un servizio in abbonamento che per una certa somma al mese consente ai giocatori di provare centinaia di giochi: non è un segreto che Microsoft stia spingendo molto questo servizio, portandolo addirittura su qualsiasi piattaforma grazie anche al cloug gaming.

Sony e Nintendo dal canto loro, offrono una serie di esclusive di successo per i giocatori, come ad esempio Returnal e Ratchet & Clank Rift Apart per quanto riguarda PS5 o Animal Crossing e la serie di giochi di Mario per la console ibrida Switch. Attualmente non è ancora stato pubblicato il sondaggio, ma già i risultati riportati da Dring sono comunque spunto di discussione.

We did a consumer survey of EGX/Eurogamer/PAX audience a month back. The main motivation for buying a Switch is exclusive games. The main motivation for buying a PS5 is exclusive games. The main motivation for buying an Xbox Series.... Game Pass — Christopher Dring (@Chris_Dring) August 12, 2021

E voi? Che console acquistereste o avete acquistato e perché? Fatecelo sapere nei commenti se vi va.