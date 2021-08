P.T. compie 7 anni e Kojima festeggia condividendo i messaggi dei fan

Il 12 agosto del 2014 veniva pubblicato l'ormai famosissimo teaser giocabile P.T. di Hideo Kojima che doveva rappresentare una svolta per l'intera saga di Silent Hill.

Come ormai saprete, il progetto non è mai andato avanti e lo stesso teaser giocabile fu ritirato da PlayStation Store.

Tuttavia, i fan non hanno assolutamente dimenticato P.T. e ora stanno celebrando il settimo compleanno della creatura di Kojima con alcuni messaggi su Twitter.

Ma non solo, lo stesso Kojima sta condividendo i messaggi dei giocatori che celebrano la ricorrenza.

Tra i fan, c'è l'account Horror Games Community che parla di P.T. come di "un'esperienza unica di cui siamo grati e che ci manca ogni giorno", mentre l'utente @at7games afferma: "penso che PT abbia creato un sottogenere che dovremmo chiamare 'PT Psychological Horror'".

"Sono passati sette anni da quando è stata pubblicata un'esperienza da incubo davvero straordinaria e senza fine", afferma l'utente @bananahamcake. "È qualcosa che non dimenticherò".

Lo sviluppatore @CJWalshie_ augura buon compleanno al teaser dicendo che "P.T non ha solo cambiato il modo in cui guardo i giochi, ma anche il game design. È stata un'esperienza terrificante, ma brillante".

Insomma, sembra proprio che P.T. sia rimasto nel cuore di molti giocatori, fan e addetti ai lavori.

Fonte: Reddit.