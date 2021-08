Skyblivion: la mod che unisce Skyrim e Oblivion in un nuovo imperdibile video

Gli sviluppatori di Skyblivion, la mod che unisce Oblivion a Skyrim hanno pubblicato un nuovo video che mostra tutti i progressi fatti. Questa volta il team si è concentrato sulla rimasterizzazione di asset, ambienti e interni. L'obiettivo principale del team è quello di creare un buon livello di design dell'ambiente.

Nel video stesso, gli sviluppatori offrono un leggero aggiornamento sulla mod, affermando che, anche dopo un decennio di sviluppo, non c'è ancora una finestra di lancio poiché il lavoro da fare è tanto.

Si tratta di una notizia triste per coloro che non vedono l'ora che arrivi la mod, ma comunque una buona notizia che lo sviluppo stia progredendo. Del resto ricordiamo che il team di modder sta praticamente rifacendo The Elder Scrolls 4: Oblivion interamente da zero, ridisegnando completamente tutto quanto. Di seguito potete dare uno sguardo al video che mostra diversi spezzoni di gioco.

Maggiori informazioni sul progetto possono essere trovate sul sito ufficiale.

Fonte: Wccftech