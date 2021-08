Splitgate è l'FPS del momento e sarà su PS5 e Xbox Series X/S con una versione nativa

Lo shooter "Portal-incontra-Halo" Splitgate è stato uno dei titoli di maggior successo del 2021. Dopo un lancio non esaltante, il titolo free-to-play è diventato molto popolare ed è stato scaricato più di due milioni di volte finora ricevendo consensi quasi universali.

Ora ci sono altre buone notizie per i fan di Splitgate su console, poiché lo studio di sviluppo ha annunciato che il gioco avrà una propria versione aggiornata per le console di nuova generazione.

Lo sparatutto di ispirazione retrò è essenzialmente in circolazione dal giugno 2019. Poi Splitgate è diventato improvvisamente popolare nel luglio di quest'anno, ottenendo un massiccio afflusso di nuovi giocatori che ha costretto lo sviluppatore 1047 Games ad aggiornare continuamente i propri server.

Durante una recente sessione di domande e risposte, gli sviluppatori di Splitgate hanno annunciato che stanno lavorando a un aggiornamento che porterà Splitgate su Xbox Series X/S e PlayStation 5. Non sappiamo molto altro a questo punto e non è stata annunciata alcuna finestra di lancio, ma sembra che l'aggiornamento di Splitgate apporterà un framerate più fluido rispetto alle versioni PS4 e Xbox One attuali. 1047 Games ha anche menzionato possibilità di versioni Switch, Mac e mobile, ma lo studio non ha ancora iniziato a lavorare a tali versioni.

Apparentemente, questi aggiornamenti per Xbox Series X/S e PlayStation 5 erano in sviluppo da un po', e il recente aumento di popolarità del gioco li ha rinviati, poiché l'afflusso di nuovi giocatori e l'aumento del carico dei server avevano la priorità.

