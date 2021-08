Twitch invaso da bot razzisti: la piattaforma promette di impegnarsi di più per tutelare gli streamer

Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia riguardo alcuni bot razzisti e "raid di odio" che si perpetrano nei confronti degli streamer su Twitch. Ora la piattaforma si è fatta sentire, affermando di volersi impegnare a fare di più per proteggere gli streamer da molestie e abusi.

Rispondendo alle richieste da parte dei content creator sui social media di fare qualcosa di più, Twitch ha affermato di voler creare "un dialogo aperto e continuo sulla sicurezza dei creator" e ha ammesso che deve fare di più per affrontare i raid di odio, i bot e altre forme di molestie nei confronti dei creatori emarginati.

"Grazie a tutti coloro che hanno condiviso queste esperienze difficili. Siamo stati in grado di identificare una vulnerabilità nei nostri filtri proattivi e abbiamo implementato un aggiornamento per colmare questa lacuna e rilevare meglio l'incitamento all'odio nella chat. Continueremo ad aggiornarlo per affrontare l'emergere problemi", ha scritto.

Thank you to everyone who shared these difficult experiences. We were able to identify a vulnerability in our proactive filters, and have rolled out an update to close this gap and better detect hate speech in chat. We'll keep updating this to address emerging issues. — Twitch (@Twitch) August 11, 2021

Our work is never done, and your input is essential as we try to build a safer Twitch. We?ll be reaching out to community members to learn more about their experiences, and encourage you to share feedback via UserVoice: https://t.co/L40vBSAZH7 — Twitch (@Twitch) August 11, 2021

"Stiamo lanciando miglioramenti al rilevamento dell'evasione dei ban a livello di canale e alla verifica dell'account entro la fine dell'anno. Stiamo lavorando duramente per lanciare questi strumenti il ​​prima possibile e speriamo che abbiano un grande impatto. Il nostro lavoro non è mai finito e il tuo contributo è essenziale mentre cerchiamo di creare un Twitch più sicuro".

