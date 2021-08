WWE 2K22 sarebbe 'fantastico' grazie a un motore grafico completamente ricostruito

Brian Mazique, giornalista di Forbes, ha affermato durante la sua ultima diretta su YouTube di aver parlato con persone che avevano familiarità con lo sviluppo di WWE 2K22, informandolo apparentemente di risultati promettenti.

"In realtà ho parlato con persone che hanno una buona conoscenza del gioco e capiscono cosa sta succedendo dal punto di vista dello sviluppo, e quello che mi è stato detto sul gameplay a questo punto è che è fantastico", ha detto. "Questa è in realtà la parola che è stata usata per l'ultima build. Le persone che stavano giocando all'ultima build hanno detto che il gameplay è fantastico. Chiunque parli di gameplay a questo punto è probabilmente vicino a 2K, mi è stato detto che il gioco sta funzionando in modo fantastico e che il motore di gioco è stato completamente ricostruito", ha continuato Mazique.

In seguito ha aggiunto: "Ho anche sentito dire che i controlli sono molto più puliti di quanto non fossero prima. Ora, cosa significhi più pulito non lo so, ma l'ultima cosa che ho sentito su questo è che sembra il gioco di wrestling di un fan del wrestling". WWE 2K22 sarà il primo titolo WWE 2K da quando la serie ha saltato l'uscita annuale a causa del disastroso lancio di WWE 2K20.

Ovviamente per adesso non ci sono conferme su un'eventuale ricostruzione del motore grafico, pertanto prendete questa notizia come semplice rumor. Non ci resta che attendere l'ufficialità.

Fonte: PSU