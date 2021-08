Xbox Game Pass ovunque anche su Switch e PS5? Phil Spencer dice la sua

Uno dei grandi cavalli di battaglia di Microsoft per questa generazione è Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento dell'azienda si articola in PC, console come Xbox One o Xbox Series X/S e persino dispositivi mobile, offrendo un gran numero di titoli nel proprio catalogo.

Ora, attraverso un'intervista a GamesRadar, il capo di Xbox, Phil Spencer, ha affrontato la questione sul fatto se questo servizio raggiungerà altre piattaforme e sistemi. Nello specifico, gli è stato chiesto se vedrebbe un possibile Xbox Game Pass su Nintendo Switch. "Non abbiamo intenzione di portarlo su nessun altro tipo di piattaforme chiuse al momento, principalmente perché quelle piattaforme chiuse non vogliono qualcosa come Game Pass. Ci sono un sacco di piattaforme aperte su cui possiamo crescere: web, PC e dispositivi mobile. Quindi, francamente, tutto il nostro focus è su quelle piattaforme" ha dichiarato.

Nonostante ciò, Spencer comprende che l'introduzione di un elemento estraneo come Game Pass è un cambiamento che può essere visto come "dirompente" . Tuttavia insiste sul fatto che Xbox è favorevole a portare il servizio sulle piattaforme che lo desiderano. "Siamo totalmente aperti a queste conversazioni", dice.

Spencer ha poi espresso la sua opinione sulla "console war", un qualcosa che non viene visto di buon'occhio dal boss di Xbox. "Penso che dovremmo concentrarci sul divertimento, sulla facilità d'uso dei videogiochi e sulla loro totale accessibilità, è la strategia giusta. E penso che l'industria si muoverà in quella direzione, perché è quello che chiederanno i giocatori".

