Xbox non vuole copiare PlayStation e i suoi giochi. Spencer: 'non è questa la creatività che voglio'

In una lunga intervista a GamesRadar Phil Spencer ha parlato di diverse cose: tra le varie domande poste al boss di Xbox c'è quella legata ai giochi PlayStation. Conscio del fatto che giochi come The Last of Us Parte II e Marvel's Spider-Man hanno avuto un incredibile successo, Xbox copierà mai lo stile dei giochi di PlayStation?

Phil Spencer su questa domanda ha voluto essere chiaro: "La nostra strategia non è semplicemente diventare come qualcun altro. A volte mi chiedono 'dov'è la tua versione di questo o quel gioco?'. Sono in questo settore da molto tempo, ho un sacco di rispetto per i creatori su tutte le piattaforme e ne conosco molti, molti di loro. Ma è positivo se stiamo facendo qualcosa di diverso da quello che stanno facendo le altre piattaforme. Non ci occupiamo solo di provare a creare una 'versione verde' della piattaforma di colore blu o rosso o di qualcun altro. Questo non è l'esempio di creatività che voglio vedere nell'industria dei giochi".

Sempre durante l'intervista, Spencer ha detto la sua riguardo un possibile arrivo di Xbox Game Pass su Nintendo Switch, affermando che per adesso non è nei piani di Xbox portare l'abbonamento su una piattaforma chiusa, ma non esclude nulla in futuro se Nintendo dovesse chiedere di fare una collaborazione in quel senso.

L'idea di Spencer non si basa quindi sulla console war, ma spera in futuro che tutte le società possano collaborare tra loro in modo da offrire ai giocatori, tra le altre cose, una facilità d'uso dei videogiochi e alla loro accessibilità.

Fonte: GamesRadar