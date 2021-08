Yooka-Laylee è il prossimo gioco gratis di Epic Games Store

Sono stati svelati i due giochi che arriveranno la prossima settimana a titolo gratuito su Epic Games Store: sostituiranno il gioco di ruolo open world Rebel Galaxy di Double Damage Games, che è attualmente scaricabile gratuitamente fino al 19 agosto.

Il primo è Yooka-Laylee, un gioco platform open world creato da veterani del genere come Playtonic. In questo gioco esplorerete mondi enormi e meravigliosi, incontrando un cast di personaggi indimenticabili e ottienendo una sfilza di fantastici oggetti da collezione mentre i compagni Yooka e Laylee si imbarcano in una grande avventura.

Il secondo gioco che sarà disponibile sempre la settimana prossima è Void Bastards, uno sparatutto strategico. In Void Bastards, non dovrete solamente mirare e sparare, bensì assumere l'intero controllo. Il vostro obiettivo è condurre la marmaglia di Void Bastards fuori dalla Sargasso Nebula. Ogni decisione spetterà a voi: sceglierete dove andare, cosa fare e contro chi combattere. Dopodiché, dovrete mettere in atto la strategia da voi scelta contro nemici bizzarri e spaventosi.

Ricordiamo che i due titoli arriveranno la prossima settimana, 19 agosto alle 17:00 come sempre.

Fonte: VGC