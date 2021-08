Abandoned per PS5 reveal fallimentare? Blue Box aveva avuto problemi incredibilmente simili nel 2015

Con l'app per i trailer di Abandoned di Blue Box Games ancora non pronta, i fan del gioco hanno deciso di scavare tra i progetti incompleti dello studio alla ricerca di uno "schema" e, in una certa misura, ne è stato trovato uno.

L'utente Reddit TicTacPaul ha messo insieme una cronologia approssimativa di vari progetti e annunci di Blue Box Games, facendo spesso affidamento su strumenti come WayBack Machine per visualizzare le pagine Web "morte". La scoperta più importante potrebbe essere una pagina IndieDB di Rewind: Voices of the Past, che sembra essere il primo gioco di Blue Box. La stessa pagina è collegata al Rewind Kickstarter - che, secondo il suo ultimo aggiornamento della campagna del 2015, è stato cancellato dopo che un investitore privato si è offerto di finanziare completamente lo sviluppo. Il Kickstarter è ancora visibile, ma questa pagina IndieDB è stata rimossa. Vale la pena notare che il primo capitolo pianificato per Rewind era intitolato proprio Abandoned.

Il Kickstarter di Rewind menziona un "teaser giocabile per la versione prototipo", che ricorda molto l'app che Blue Box sta preparando per Abandoned. Evidentemente Blue Box si interessa da anni a questo tipo di marketing. Ironia della sorte, la versione archiviata della suddetta pagina IndieDB, datata 14 marzo 2015, rileva che il "trailer giocabile di Rewind è stato rinviato a causa di problemi tecnici" - non diversamente dai problemi tecnici che apparentemente affliggono l'app di Abandoned.

C'è anche una descrizione di come sarebbe stato questo trailer giocabile: "una versione breve del prototipo di Rewind, in cui [sic] vogliamo darti un assaggio di cosa sia Rewind. Il trailer giocabile è un'esperienza limitata senza il elementi emotivi, drammatici e cinematografici. È più simile a un teaser per scaldarvi." Tuttavia, il 4 settembre 2015, Blue Box ha dichiarato che "il gioco è ufficialmente fermo".

Curiosamente, il profilo IndieDB di Blue Box elenca ancora l'annuncio di Rewind, che è stato pubblicato prima della sua apparizione su Steam Greenlight, così come altri due giochi horror: The Lost Tape e The Haunting.

The Lost Tape è descritto come l'idea originale di Rewind, "un gioco di esplorazione in prima persona con molti, molti enigmi e un modo innovativo per risolvere misteri comunicando con entità utilizzando varie attrezzature".

The Haunting, nel frattempo, è stato presentato come "fortemente ispirato al popolare gioco horror giapponese Fatal Frame" e ha cercato di "creare lo stesso aspetto e sensazione usando la fotocamera per combattere i fantasmi". Uno dei primi teaser di The Haunting assomiglia molto al filmato ambientale che costituisce la maggior parte del teaser di Abandoned.

Da allora The Haunting si è evoluto in The Haunting: Blood Water Curse, che è ancora in accesso anticipato su Steam, ma lo sviluppo è passato a un nuovo studio: CreateQ Interactive.

"Volevamo chiarire che Blue Box Game Studios non sta più lavorando su The Haunting: Blood Water Curse", ha dichiarato il nuovo studio in un post su Steam il 9 aprile 2021.

The Haunting: Blood Water Curse è anche tecnicamente elencato sul PlayStation Store, con Blue Box Games ancora nominato come publisher, ma in realtà non può essere giocato su console. Non ci sono altre tracce di CreateQ Interactive da nessun'altra parte a parte un'azienda di vendita al dettaglio con un nome simile che ha sede nei Paesi Bassi, dove si trova anche Blue Box.

La storia di Blue Box non finisce qui. Come notato da TicTacPaul, in precedenza lo studio aveva pubblicato un gioco per mobile chiamato The Whisperer: A Paranormal Investigation Game. Questo è stato estratto dall'app store ma è visualizzabile attraverso WayBack Machine. Il suo elenco cancellato è stato aggiornato l'ultima volta il 27 dicembre 2018 e menziona diversi elementi visti negli altri giochi dello studio, in particolare lo stesso dispositivo "EVP (electronic voice frequency)" menzionato per la prima volta nel Kickstarter di Rewind e la capacità di "combattere i fantasmi malvagi e demoni" simile a The Haunting.

Proprio come Rewind è nato dall'idea che è diventata The Lost Tape, sembra che Abandoned sia l'ultima iterazione di un'idea che Blue Box aveva in cantiere da anni. Questo è in linea con i commenti di Kahraman in una recente intervista con Bloomberg: lo sviluppatore ha affermato che il "concept di Abandoned è stato modificato molte volte" ed è in lavorazione dal 2017.

Per ora, Abandoned rimane un mistero e lo studio di sviluppo si è scusato con i fan per i problemi tecnici dell'app, dovuti a un glitch grafico trovato all'ultimo minuto.

Fonte: Gamesradar.