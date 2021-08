Abandoned e il rinvio del teaser? Tutta colpa di 'un glitch grafico'

Lo scorso 10 agosto era in programma l'aggiornamento dell'app PS5 dedicata al misterioso Abandoned che avrebbe finalmente rivelato qualcosa in più sul progetto di Blue Box Games Studio.

Ebbene, come avrete visto, non tutto è andato per il verso giusto e alcuni problemi tecnici hanno impedito allo studio di aggiornare l'app con nuovi contenuti. Di conseguenza, i fan in attesa sono rimasti parecchio delusi.

Ora, il team ha spiegato attraverso Twitter cosa ha causato il mancato reveal. In due tweet leggiamo: "Chiediamo a tutti di attendere con calma la patch. Comprendiamo la vostra frustrazione. Siamo reali al 100% e stiamo lavorando a un gioco in cui crediamo. Ecco cosa è successo:"

"Abbiamo affrontato diversi problemi del motore che si sono verificati all'ultimo minuto dopo aver individuato un glitch grafico. Per questo abbiamo voluto fare un rapido aggiornamento. Ci siamo quasi poiché la maggior parte dei test è stata completata".

We dealt with multiple engine issues that occured last minute after we spotted a graphical glitch. For that we wanted to do a quick update. We are almost there as most of the testing is completed. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 12, 2021

In aggiunta un altro tweet afferma: "ringraziamo ancora per la pazienza e ci scusiamo per l'inconveniente".

We would like to thank you again for the patience and apologize for the inconvenience. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 12, 2021

Insomma, i fan e appassionati non possono fare altro che attendere ancora per scoprire il misterioso Abandoned.

