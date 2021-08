I migliori videogiochi degli anni '00? La classifica di The Guardian

Il Guardian ha stilato una lista dei 15 videogiochi più importanti usciti negli anni '00: lungo questo decennio iniziato con console come GameCube, PlayStation 2 e Xbox ha visto un altro passaggio hardware, con Wii, PlayStation 3 e Xbox 360.

L'elenco proposto dal Guardian presenta alcuni giochi come il simulatore The Sims che ad oggi è al suo quarto capitolo e sembra non accenni a fermarsi, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, per non parlare di BioShock che ha catapultato i giocatori nella bellissima quanto terrificante Rapture. Anche The Elder Scrolls IV: Oblivion è annoverato tra i giochi più importanti e a quanto pare sta per ritornare protagonista grazie al lavoro di un gruppo di modder che stanno sviluppando Skyblivion. Di seguito potete dare uno sguardo ai 15 giochi.

15 - Left 4 Dead

14 - Rez

13 - Wii Sports

12 - Call of Duty 4: Modern Warfare

11 - Shadow of the Colossus

10 - Guitar Hero 2

9 - Silent Hill 2

8 - The Elder Scrolls IV: Oblivion

7 - The Legend of Zelda: Majora's Mask

6 - Bioshock

5 - Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

4 - Halo: Combat Evolved

3 - Deus Ex

2 - The Sims

1 - Grand Theft Auto: San Andreas

Siete d'accordo con questo elenco? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte: The Guardian