Call of Duty Vanguard finalmente i primi teaser e l'account ufficiale scherza sui leak

In questi giorni sono trapelate presunti leak e informazioni riguardanti il prossimo titolo di Call of Duty che dovrebbe chiamarsi Vanguard. Secondo le ultime indiscrezioni, il gioco sarebbe ambientato nella Seconda Guerra Mondiale ed il reveal ufficiale del gioco dovrebbe essere programmato per il 19 agosto.

Per adesso non ci sono ancora annunci ufficiali, ma a diversi membri della community sono state inviate clip che anticipano il titolo in arrivo. Un esempio lo abbiamo con lo YouTuber MrDalekJD che su Twitter ha pubblicato ciò che ha ricevuto. Si tratta di una brevissima clip di quattro secondi e non viene mostrato molto, ma si può a grandi linee capire l'ambientazione che sembra proprio la Seconda Guerra Mondiale.

Oltre a questo, a fronte dei leak condivisi sui social, anche l'account Twitter ufficiale del gioco si è fatto sentire con un divertente meme. Anche lo sviluppatore, ovvero Sledgehammer Games ha fatto lo stesso, sottolineando con umorismo che il team in effetti non riesce a controllare i leak che sono stati condivisi.

Insomma, ora non ci resta che attendere l'ufficialità da parte di Activision e Sledgehammer sul prossimo capitolo.

Fonte: Push Square