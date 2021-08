Control ha 10 milioni di giocatori! Remedy su Condor, il prossimo Control e l'AAA con Epic Games

Lo studio di Control, Remedy, ha fornito diversi aggiornamenti sui giochi attualmente in fase di sviluppo, tra cui il gioco PvE Condor e un "futuro gioco di Control a budget più alto", oltre ad un'altra IP AAA in collaborazione con Epic Games.

Attraverso un annuncio dell'azienda pubblicato oggi, il CEO dello studio Tero Virtala ha dato ai fan un'idea di quali giochi sono attualmente in fase di sviluppo. Virtala ha dato il via all'annuncio spiegando che l'aumento dei profitti dello studio ha fornito al team "mezzi più forti per eseguire la strategia attuale e realizzare ambiziosi piani di crescita a lungo termine".

Dopo aver ricordato ai fan dell'accordo di co-pubblicazione e sviluppo di Remedy con 505 Games, Virtala presenta il gioco PvE precedentemente annunciato, Condor, che è un gioco cooperativo a 4 giocatori ambientato nello stesso universo di Control. Vitala menziona anche che le due società hanno concordato i termini per un "gioco di Control a budget più elevato" che è nella "fase iniziale di concepimento". Non è una sorpresa, considerando che Control è stato giocato da "oltre 10 milioni di giocatori".

Revenue rose 3% in FY 2021 Q2, while operating profit increased 10% on higher royalty sales.



1st half revenue also up 3%. Operating profit essentially flat.



Headcount at nearly 300 now.



"Financial position is stronger than before."

La dichiarazione menziona anche che Remedy ha "un piccolo team Crossfire" che si sta concentrando sul supporto dei prossimi lanci della modalità storia di Crossfire e CrossfireX. Entrambi dovrebbero essere lanciati entro la fine dell'anno. Inoltre, Vanguard, il gioco cooperativo free-to-play dello studio, sta "progredendo a buon punto" con test di gameplay chiusi interni ed esterni attualmente in corso.

Infine, Vitala rivela che il gioco AAA di Remedy, realizzato in collaborazione con Epic Games, è ora entrato in piena produzione. Non solo questo, ma anche un secondo gioco su scala ridotta "rimane in modalità di produzione".

