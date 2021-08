Cyberpunk 2077 in 4K con Nvidia GeForce RTX 3090 e 50 mod è uno spettacolo per gli occhi

Cyberpunk 2077 è tra i giochi graficamente più belli che sono stati pubblicati negli ultimi tempi: tuttavia il titolo può sembrare ancora più impressionante con le giuste mod installate e un buon hardware.

Il canale Digital Dreams ha condiviso oggi un nuovo video che mostra quanto possa essere sorprendente il gioco di ruolo open world sviluppato da CD Projekt Red con oltre 50 mod, funzionalità di ray tracing, DLSS 2.2 e impostazioni Utra. Ovviamente tutto questo è stato possibile su un PC che monta una GPU Nvidia GeForce RTX 3090, quindi anche il setup hardware ha una parte importante.

Molte mod di Cyberpunk 2077 sono state condivise online dopo l'uscita del gioco nel dicembre 2020. Mentre alcuni tentano di migliorare la grafica del gioco, altre cercano di migliorare le prestazioni introducendo funzionalità mancanti nella versione originale. Nell'attesa che CD Projekt RED migliori ulteriormente il suo gioco (e non solo per quanto riguarda la parte grafica), le mod possono appunto essere un buon modo per correggere alcune problematiche.

Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Fonte: DSOG