EGX 2021 torna fisicamente a Londra dopo uno stop di 2 anni

Da circa un anno e mezzo il COVID-19 ha interrotto l'organizzazione di eventi di persona praticamente in tutto il mondo. Ora, con le vaccinazioni le convention possono tornare ad una pseudo normalità ed è proprio il caso di EXG London, che tornerà ad ottobre dopo uno stop di 2 anni.

Attraverso un comunicato, il direttore dell'evento Teresa Heitor ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di riunirvi tutti per celebrare il gioco, quindi è con grande speranza ed entusiasmo che vi portiamo un aggiornamento al ritorno di EGX a Londra ExCel dal 7 al 10 ottobre 2021. Ovviamente il mondo è cambiato dall'ultimo EGX, quindi condividiamo i nostri piani oggi con questa importante garanzia: la nostra priorità numero uno è il benessere e la sicurezza di tutti al nostro spettacolo. In questo momento, vediamo un percorso verso eventi sicuri e sorprendenti che potrebbero sembrare un po' diversi da quelli a cui siamo abituati".

Per rendere l'evento un posto sicuro quindi, l'organizzazione darà l'accesso a chi si è vaccinato (servirà un documento), a chi ha fatto un tampone negativo nelle prime 48 ore o a chi ha una prova dell'immunità naturale mostrata da un risultato positivo del test PCR per COVID-19, 180 giorni dopo la data del test positivo e dopo il completamento del periodo di autoisolamento.

Oltre a questo i posti per partecipare all'EGX saranno ridotti, al fine di ridurre al minimo i rischi. Per chi volesse partecipare, i biglietti saranno in vendita dal 1° settembre.

Fonte: EGX