GTA 3, GTA Vice City e GTA San Andreas i remaster confermati da parecchie fonti con uscita quest'anno!

Secondo quanto riferito, Rockstar starebbe dando gli ultimi ritocchi ai remaster dei suoi classici dell'era PlayStation 2 Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas e l'uscita sarebbe prevista entro la fine dell'anno.

Voci di possibili remaster sono emerse per la prima volta durante l'estate quando i fan hanno iniziato a chiedersi perché gli avvocati di Take-Two avessero improvvisamente iniziato a emettere una serie di avvisi di rimozione per le mod classiche di GTA. La speculazione è cresciuta ulteriormente in seguito alla recente conferma di Take-Two che ha tre "nuove iterazioni di titoli precedentemente pubblicati" in lavorazione.

Ora, tuttavia, un'indagine di Kotaku ha rivelato dettagli più tangibili, con le sue fonti che sostengono che Grand Theft Auto 3, Vice City e San Andreas stanno davvero ricevendo il "trattamento" remaster.

Si dice che i remaster, sviluppati da Rockstar Dundee (ex Ruffian Games) con Unreal Engine, offrano un mix di "grafica nuova e vecchia" - presumibilmente simile a una "versione pesantemente modificata di un classico titolo GTA" - insieme a un aggiornamento dell'interfaccia utente. Il gameplay, tuttavia, dovrebbe rimanere "fedele ai giochi GTA dell'era PS2 per quanto possibile".

Kotaku afferma che i remaster di GTA erano originariamente destinati a essere un bonus per i giocatori che acquisteranno i porting next-gen di GTA 5 e GTA Online, ma i piani sarebbero cambiati e i titoli dovrebbero ora essere raggruppati in una versione potenzialmente solo digitale per un lancio alla fine di ottobre o all'inizio di novembre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia e dispositivi mobile, anche se le versioni PC e mobile potrebbero slittare al prossimo anno.

Si dice che il progetto faccia parte di un rinnovato interesse per Rockstar nel far rivivere i suoi giochi classici, con lo sviluppatore che starebbe pianificando nuovi porting di titoli come Red Dead Redemption, se i remaster di Grand Theft Auto andranno bene.

Fonte: Eurogamer.net.