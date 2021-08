GTA V frutta a Rockstar la bellezza di $ 2,5 milioni al giorno

GTA V ha ormai alle spalle otto anni, ma dopo tutto questo tempo continua a generare grossi profitti per Rockstar Games. Basti pensare che la società ha programmato entro la fine del 2021 un upgrade per console next-gen: ciò fa capire quanto sia ancora popolare e quanto Rockstar voglia sfruttare questo momento.

Quindi è anche lecito pensare che Rockstar Games non voglia lanciare GTA 6, almeno non subito: nel 2020 GTA V ha fruttato allo studio quasi un miliardo di dollari in entrate. Una cifra davvero impressionante visto che rispetto al 2019 si è avuto un aumento del 53,11%. Ovviamente il dato è stato gonfiato in parte anche dalla pandemia, che ha costretto praticamente tutto il mondo a stare in casa.

Se suddiviso, scopriamo quindi che Rockstar Games ha guadagnato circa 2,5 milioni di dollari al giorno: 1.733 dollari al minuto. E sebbene questa cifra sia sbalorditiva, si prevede che anche quest'anno il gioco frutterà ancora di più, grazie anche all'ultimo aggiornamento di GTA Online, Los Santos Tuners.

Come abbiamo detto, entro quest'anno dovrebbe arrivare la versione next-gen di GTA V, con il gioco che dovrebbe funzionare in 4K a 60 fps almeno secondo le ultime indiscrezioni.

