Hades è finalmente disponibile su PlayStation, Xbox e per gli abbonati a Xbox Game Pass

Attraverso un comunicato stampa, Supergiant Games e Private Division annunciano che Hades, nominato a più di 50 premi come gioco dell'anno, è ora disponibile sulle console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X|S e Xbox One e per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass.

L'edizione fisica di Hades include un libretto con il compendio dei personaggi e un codice download per scaricare la colonna sonora originale. Le copie della prima produzione della versione retail per PlayStation e Xbox saranno abbellite con speciali dettagli dall'effetto metallico lucido sulla copertina, perfette per chi cerca un pezzo da collezione che faccia bella figura sullo scaffale.

La versione di Hades per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sfrutta le migliorie tecniche delle nuove console, che assicurano un'azione fluida con risoluzione 4K a 60fps. Le versioni per Xbox One e PlayStation 4 del gioco adottano una risoluzione di 1080p a 60fps. Inoltre Hades include il controllo avanzato della vibrazione e dell'illuminazione del controller DualSense per PlayStation 5.

Tutte le versioni PlayStation 4 di Hades, fisiche e digitali, includono l'aggiornamento gratuito alla versione digitale su PS5. Su Xbox Hadessfrutta lo Smart Delivery per consentire agli utenti di accedere a entrambe le versioni per Xbox One e Xbox Series X|S.