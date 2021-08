Hellblade: Senua's Sacrifice stupisce su Xbox Series X/S? La video analisi di Digital Foundry

Hellblade: Senua's Sacrifice per Xbox Series X/S ha da poco ricevuto l'upgrade next-gen che migliora il comparto visivo dell'apprezzato titolo e Digital Foundry ha deciso di analizzare i miglioramenti grafici.

Nella video analisi della redazione britannica, vengono sottolineati i vari miglioramenti apportati a Hellblade: Senua's Sacrifice, che rendono il gioco di Ninja Theory migliore rispetto alla versione PC, dal punto di vista dell'effettistica.

Nella modalità grafica "arricchita", Xbox Series X spinge il gioco fino al 4K (dinamico) e 30FPS in molte sequenze, mentre su Series S il titolo gira in 1080p e 30FPS. In questa modalità, è stato aggiunto anche il Ray-Tracing.

Passando alla modalità risoluzione, DF nota che su Series X si arriva al 4K e 60FPS, mentre su Series S il gioco gira in 1440p e 30 FPS. In questo caso tutte e due le risoluzioni sono dinamiche.

Infine, in modalità prestazioni, Hellblade: Senua's Sacrifice gira in 1080p e 120 FPS su Series X e 1080p e 60FPS su Series S.

Che ne pensate?

Fonte: Digital Foundry.