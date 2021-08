Life is Strange True Colors: il trailer del DLC 'Wavelength' ci presenta la protagonista Steph

Con Life is Strange: True Colors, la popolare serie entrerà in un nuovo capitolo tra poche settimane. Lo studio Deck Nine Games è responsabile dello sviluppo e ha già acquisito esperienza con Life is Strange: Before the Storm.

Wavelength sarà il primo DLC per Life is Strange: True Colors che, come il gioco principale, uscirà il mese prossimo. Ora, Square Enix e gli sviluppatori di Deck Nine Games ci hanno presentato il primo trailer ufficiale di Wavelength, incentrato su una vecchia amica. Stiamo parlando di Steph, con cui ci siamo già incontrati in Life is Strange: Before the Storm. Wavelength si considera un prequel della storia principale di True Colors e mostra Steph, che ora si è stabilita ad Haven Springs e si guadagna da vivere come DJ in un negozio di dischi locale.

In Wavelength impareremo, tra le altre cose, come Steph sia finita ad Haven Springs e come la giovane protagonista cerchi di aiutare gli abitanti con i loro problemi. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del trailer.

Wavelength sarà disponibile dal 30 settembre 2021 per PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Fonte: GamingBolt