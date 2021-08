PS5 e Switch negli USA dominano la classifica di vendita hardware di luglio

Il miglior luglio per i videogiochi negli USA dal 2008, così viene descritto il luglio di quest'anno dalla società di analisi di mercato NPD Group. Ogni mese la società condivide i dati sulle vendite software e hardware in territorio americano in un dato periodo.

In termini di hardware, Nintendo Switch è stata la console più venduta, anche se non quella che ha prodotto i maggiori introiti: quel traguardo è detenuto da PlayStation 5. Tenendo conto di software e accessori, gli americani hanno speso 4,6 miliardi di dollari in videogiochi nel luglio 2021, con un aumento del 10% rispetto al 2020.

Nel frattempo, la spesa per l'hardware a luglio 2021 è cresciuta del 98% rispetto a luglio 2020, attestandosi a $ 323 milioni, il totale più alto mai raggiunto nel mese di luglio del 2008 che aveva raggiunto i $ 447 milioni. La spesa hardware dall'inizio dell'anno per il 2021 ammonta attualmente a $ 2,7 miliardi, con un aumento del 50% anno su anno.

US NPD HW - Year-to-date hardware spending has increased 50% when compared to the same period in 2020, reaching .7 billion. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

US NPD HW - Nintendo Switch is the best-selling video game hardware year-to-date in both unit and dollar sales. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per quanto riguarda il lato software, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Nintendo Switch è stato il gioco più venduto.

Fonte: GamingBolt