Quake potrebbe tornare? Un indizio proprio dalla QuakeCon 2021

Quake potrebbe tornare? Così sembrerebbe. Alcuni minuti dopo la pubblicazione del programma ufficiale del QuakeCon 2021, il sito Web dell'evento ha fornito alcuni dettagli aggiuntivi sullo spettacolo di apertura che celebra i 25 anni di Quake.

Sebbene la descrizione iniziale lo facesse sembrare una normale celebrazione dell'anniversario, il sito ha effettivamente rivelato di cosa parlerà la cerimonia di apertura, il che potrebbe aver rovinato in sostanza la sorpresa. La descrizione a un certo punto faceva riferimento a una "edizione revitalizzata" di Quake.

"Quake è tornato, in questo stream speciale John Linneman di Digital Foundry parla con Jerk Gustafsson di MachineGames dell'eredità iconica del titolo e di cosa significasse per entrambi. La coppia discuterà anche del contenuto aggiuntivo che MachineGames ha contribuito a questa edizione revitalizzata", si legge nella sinossi del panel, prima che fosse modificata con la rimozione di questo paragrafo.

Orly? Machine and id wanna talk Quake? Starting to think my source on this one might be a good onehttps://t.co/IyjBTbDCbD https://t.co/xkjsolsKnl — Nick (@Shpeshal_Nick) August 12, 2021

Dobbiamo aspettarci quindi qualche annuncio dall'evento? Non ci resta che attendere i pochi giorni rimasti prima di sapere qualcosa di più.

Fonte: Xbox Era