Red Dead Redemption Remaster si farà ma solo a una condizione

Per mesi, voci hanno insistito sul fatto che una trilogia rimasterizzata di Grand Theft Auto per piattaforme moderne fosse in sviluppo. Ora queste voci sono state supportate da un nuovo report che afferma che non solo la raccolta esisterebbe, ma che la data di uscita di Grand Theft Auto Remastered Trilogy è solo questione di mesi. Lo stesso report tocca possibili remaster per altri giochi di Rockstar e ci sono alcune buone notizie per i fan di Red Dead Redemption.

Secondo il report di Kotaku, Rockstar Games avrebbe in programma di rimasterizzare alcuni dei suoi titoli classici. Ci sono una varietà di vecchi titoli Rockstar Games che sarebbero forti candidati per dei remaster, anche se sembra sicuro dire che i fan vorrebbero una nuova edizione dell'originale Red Dead Redemption, soprattutto alla luce delle incredibili vendite di Red Dead Redemption 2. A quanto pare, Kotaku ha sentito dire che Red Dead Redemption è realmente uno dei potenziali remaster di cui si sta discutendo.

Tuttavia, c'è un problema. Il fatto che altri titoli Rockstar Games ottengano o meno il "trattamento" remaster dipenderà dalle vendite della trilogia di Grand Theft Auto Remastered. La raccolta dovrebbe essere lanciata durante l'autunno e avrebbe una concorrenza davvero agguerrita, incluso il porting di Grand Theft Auto 5 per PS5/Xbox Series X, quindi sarà interessante vedere cosa accadrà.

La reazione alla notizia della trilogia di Grand Theft Auto Remastered è stata finora ampiamente positiva, poiché sembra che molti fan siano entusiasti dell'idea di tornare a Liberty City, Vice City e San Andreas. Questa eccitazione e la raccolta che include tre giochi in totale potrebbero essere sufficienti per aumentare le vendite e alimentare l'interesse per i remaster dei titoli Rockstar Games come l'originale Red Dead Redemption, ma i fan dovranno attendere prima di esultare.

Qualcos'altro che potrebbe potenzialmente guidare le vendite della trilogia di Grand Theft Auto Remastered è Grand Theft Auto 6. Secondo i report, la data di uscita di GTA 6 sarebbe lontana anni, quindi i fan di GTA potrebbero voler passare il tempo rivisitando i classici della serie.

Ci sono molti giocatori che hanno giocato solo a Red Dead Redemption 2 e non hanno mai provato il gioco originale. Un remaster di Red Dead Redemption potrebbe aiutare tutti i nuovi fan di RDR a vedere come si svolge l'intera storia, quindi la speranza è che la trilogia di Grand Theft Auto Remastered venda bene.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il primo Red Dead Redemption è disponibile per PS3 e Xbox 360.

Fonte: Gamerant.