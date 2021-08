Abandoned, Silent Hill e Kojima! Un tweet 'sospetto' di Hideo Kojima alimenta ipotesi e rumor

Scenario: è il 12 luglio ed è l'anniversario del lancio dello sfortunato P.T. e della fine di Silent Hills. Il buon Hideo Kojima al di là dei messaggi dei fan pubblica una immagine di quello che dovrebbe essere un libro con in bella vista la parola Abandoned e un coniglio che fa pensare a Robbie the Rabbit di Silent Hill.

In un solo tweet hai Kojima, Silent Hill e Abandoned e per quanto si tratti di teorie quasi da cospirazionisti e complottari di bassa lega il materiale per credere a un Abandoned che in realtà è Silent Hill con tanto di coinvolgimento del buon Hideo in effetti c'è. E non è nemmeno la prima volta che abbiamo incontrato un possibile riferimento a Robbie negli ultimi tempi.

Un paio di settimane fa Norman Reedus aveva infatti pubblicato un video in cui "ballava" con quello che sembrava a tutti gli effetti il coniglio visto in diverse occasioni nell'iconica serie horror.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ne siamo consapevoli, chi vuole vedere riferimenti in grado di confermare una teoria può trovare indizi praticamente ovunque ma anche su Twitter quasi ogni commento vede coincidenze troppo strane per essere casuali, rimandi ad Abandoned o quanto meno a Silent Hill troppo sospetti per essere nulla.

Solo teorie campate per aria o qualcosa di quanto meno sospetto c'è?

Fonte: Reddit