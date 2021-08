Steam Deck per Valve sarà l'upgrade PC di molti giocatori

Valve qualche settimana fa ha annunciato Steam Deck, un PC portatile di fascia alta che consentirà alle persone di giocare praticamente ovunque. La domanda di questo nuovo hardware ha superato le aspettative della società tanto da posticipare di qualche mese le spedizioni in modo da evadere tutti i preordini. Ma Steam Deck verrà comprato anche da chi possiede già un PC da gaming?

Secondo Valve, chi possiede già un PC potrebbe voler Steam Deck come semplice "upgdrade". Attraverso un'intervista, i designer Greg Coomer e Lawrence Yang hanno dichiarato: "Non abbiamo una forte previsione che un gruppo di persone lo sceglierà come primo PC, ma poiché molte persone scelgono di aggiornare i loro PC esistenti, siamo abbastanza fiduciosi che Steam Deck sarà una scelta che faranno. Del resto puoi fare tutto quello che faresti su un PC, ed è solo un piccolo PC a cui puoi collegare cose".

Sappiamo che Steam Deck avrà anche una dock station che consentirà, proprio come Nintendo Switch, di attaccare la console portatile ad una TV, tuttavia Yang afferma che tecnicamente non è necessario il dock per iniziare a utilizzare Steam Deck come un PC tradizionale. "Non è il dock in particolare che consente l'output a una risoluzione più elevata. Si può collegare qualsiasi adattatore da HDMI a USB-C ed avere una risoluzione in 4K". Tuttavia, i due designer affermano che la risoluzione sarà diversa a seconda dei giochi: "In sostanza si potrà entrare nelle impostazioni dei vari giochi e modificarle in modo da ottenere il risultato sperato" proprio come un PC normale.

Le spedizioni di Steam Deck inizieranno il prossimo anno, pertanto non ci resta che aspettare per dare uno sguardo alle prime impressioni che seguiranno.

Fonte: Rock Paper Shotgun