Switch record incredibile in Giappone! La Top 30 dei giochi più venduti è solo della console Nintendo

Il dominio di Nintendo Switch in Giappone raggiunge un nuovo traguardo che non si vedeva dal novembre 1988: i 30 videogiochi più venduti in formato fisico la scorsa settimana provenivano da un'unica piattaforma, Nintendo Switch.

Ma diamo un'occhiata ai dati, che parlano da soli. Nella settimana dal 2 all'8 agosto, Nintendo Switch ha venduto 72.883 console. Nel corso dell'anno 2021 ha venduto 3,43 milioni di unità e in totale, ha accumulato 20,76 milioni di console. In pochi mesi supererà i 24,57 milioni accumulati di Nintendo 3DS, in assenza di sapere se riuscirà a superare gli oltre 32 milioni di unità dello storico Nintendo DS in Giappone.

Hardware e software vanno di pari passo visto che uno non può esserci senza l'altro. I 30 videogiochi più venduti di quel periodo sono, dall'alto verso il basso, tutti per Nintendo Switch. Il 30imo gioco è Super Mario Maker 2, un videogioco del 2019, con 2.256 copie fisiche vendute.

Qui di seguito potete dare uno sguardo alla Top 30.

[NSW] Minecraft - 14.912 / 2.102.413 (+7%) [NSW] The Legend of Zelda: Skyward Sword - 13.873 / 234.224 (-25%) [NSW] Crayon Shin-chan: Ora to Hakase no Natsuyasumi - Owaranai Nanokakan no Tabi - 13.798 / 156.274 (+12%) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 13.615 / 3.958.065 (+11%) [NSW] Ring Fit Adventure - 12.282 / 2.734.231 (+5%) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 10.927 / 2.300.976 (+19%) [NSW] Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin - 10.135 / 205.463 (+6%) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 8.978 / 4.367.573 (+5%) [NSW] eBaseball Professional Baseball Spirits 2021: Grand Slam - 8.950 / 159.492 (+5%) [NSW] Game Builder Garage - 8.925 / 200.100 (-9%) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury - 8,248 / 836,565 [NSW] Super Mario Party - 6,780 / 1,952,132 [NSW] Miitopia - 6,536 / 217,957 [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 6,529 / 6,844,545 [NSW] Mario Golf: Super Rush - 6,057 / 161,785 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics - 5,077 / 762,996 [NSW] Pokemon Sword/Shield - 4,974 / 4,099,325 [NSW] Monster Hunter Rise - 4,748 / 2,303,192 [NSW] Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 - 4,639 / 397,154 [NSW] Splatoon 2 - 4,460 / 3,915,901 [NSW] Zelda: Breath of the Wild - 4,210 / 1,852,012 [NSW] The Great Ace Attorney Chronicles - 3,737 / 18,197 [NSW] NEO: The World Ends with You - 3,229 / 22,028 [NSW] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II - 2,853 / NEW [NSW] New Pokemon Snap - 2,756 / 265,980 [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum 'n' Fun! - 2,620 / 613,725 [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version - 2,577 / 604,827 [NSW] Human: Fall Flat - 2,447 / 168,897 [NSW] Dragon Quest XI S (New Price Version) - 2,274 / 122,574 [NSW] Super Mario Maker 2 - 2,256 / 1,116,046

Fonte: Gematsu e ResetEra