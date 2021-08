The Ascent sufficienza appena risicata nei voti di EDGE. Ecco le altre recensioni

The Ascent, lo shooter cyberpunk esclusiva console Xbox è stato valutato dalla rivista EDGE con un sei risicato. L'ultimo numero del magazine ha passato in esame diversi giochi e a quanto pare il titolo di Neon Giant non è riuscito a convincere la critica.

Sul forum di ResetEra possiamo dare uno sguardo ad una breve motivazione che accompagna questo voto: "Ci sono problemi nel gioco, dove si ricorre al metodo più economico per aumentare la difficoltà semplicemente lanciando nemici di alto livello in numero crescente. In una battaglia, si ha il compito di mantenere una posizione per un determinato periodo di tempo, prima che venga detto di dover uccidere tutti i nemici rimanenti. A quel punto è diventato chiaro che non importa quanto efficace possa essere la sinergia dei nostri potenziamenti, mod e armi, la nostra sopravvivenza dipende dal fare continuamente missioni secondarie per aumentare il nostro livello. Che peccato che The Ascent debba rendere gli ultimi passi della sua salita così ardui".

Di seguito potete dare uno sguardo alle altre valutazioni:

NEO: The World Ends With You - 8

Road 96 - 7

The Great Ace Attorney Chronicles - 8

The Ascent - 8

Wildermyth - 9

Last Stop - 7

Cris Tales - 5

Where The Heart Leads - 4

Boomerang X - 8

No Longer Home - 7

Vi ricordiamo che The Ascent è disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: ResetEra