Xbox: 'Microsoft dovrebbe pensare ad acquisire studi che sviluppano giochi per smartphone'

Sappiamo tutti che in questo periodo Microsoft ha acquisito una serie di studi, tra cui ZeniMax che ha portato sotto l'ala degli Xbox Game Studios anche Bethesda. Tuttavia per Jez Corden di Windows Central, Microsoft ora dovrebbe focalizzarsi sull'acquisire anche studi che sviluppano giochi per smartphone. E in un lungo articolo spiega in sostanza il perché.

Secondo quanto riportato dall'analisi di Corden, l'industria dei giochi mobile è assolutamente enorme e gode di una parte importante nella crescita del settore. I guadagni di questo settore ammontano a circa $ 180 miliardi di dollari a partire dal 2021 e il 59% di questi proviene dalla spesa mobile. La maggior parte della crescita è sempre nel settore smartphone, raggiungendo il 26%, mentre console e PC hanno raggiunto meno della metà nello stesso periodo di tempo.

Microsoft si è già dilettata nei giochi per dispositivi mobile acquisendo ad esempio Minecraft Pocket Edition, ma molti dei loro recenti sforzi di gioco mobile fatti in casa non hanno avuto successo. Halo: Spartan Strike, Gears POP!, Forza Street, Minecraft Earth e altri giochi per smartphone non hanno avuto un così riscontro in termini di successo.

Sebbene quindi il gioco su console sta crescendo, lo sta facendo in misura minore rispetto ai titoli mobile. Ed è per questo che, secondo Corden, Microsoft ha la responsabilità di espandersi in questo mercato potenzialmente redditizio, sia per gli sviluppatori, sia per il futuro della propria attività.

"Lo streaming cloud di Xbox Game Pass è ovvio il primo, e giusto, passo in questo nuovo mondo coraggioso. Giochi come Halo Infinite aiuteranno senza dubbio a potenziare questa piattaforma anche su dispositivi mobile e tablet, così come Starfield" afferma Corden. "Uno studio (o più) dedicato alla creazione o al miglioramento dei giochi per lo streaming cloud di Xbox Game Pass potrebbe aiutare a potenziare la piattaforma sui dispositivi mobili e sul web. Ciò potrebbe aiutare Xbox a raggiungere oltre le sue decine di milioni di clienti, verso il suo primo miliardo di clienti".

Fonte: Windows Central