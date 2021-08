Abandoned, i giocatori PlayStation iniziano a stancarsi del marketing di Blue Box Studios

Dorian Gray, nel famoso romanzo di Oscar Wilde disse "Parlarne bene o parlarne male non importa, purché se ne parli".

Si tratta di una regola spesso adottata dai reparti marketing negli ambiti social. Meglio avere fra le mani qualcosa che possa creare discussione, anche negativa, rispetto a qualcosa che non genera il benché minimo interesse. Certo, poi bisogna dimostrare di avere qualcosa di qualità fra le mani, ma quello è un discorso a parte.

Tuttavia, quando si tira troppo la corda e si fanno infuriare gli utenti carichi di hype, forse era preferibile il completo anonimato.

Questo è il caso di Abandoned, titolo sviluppato da Blue Box Game Studios e vittima di un marketing che definire bizzarro sarebbe un eufemismo.

Gli sviluppatori hanno deciso di creare un'applicazione speciale per PS5, la cosiddetta "Realtime Experience", nel quale mostrare i futuri trailer e demo giocabili.

L'applicazione in questione doveva uscire mesi fa, ma è stata rimandata all'ultimo secondo per problemi tecnici. Non solo: anche quando l'app è diventata disponibile, lo scorso 10 agosto, Blue Box ha trovato dei bug da correggere e che hanno costretto i giocatori ad attendere una patch correttiva che, per fortuna, è arrivata giusto ieri.

L'app doveva arrivare insieme ad un teaser trailer che, si sperava, doveva dissipare alcune delle nebbie che ancora circondano il misterioso progetto horror. Se ben vi ricordate, infatti, molti sostengono che dietro Abandoned ci sia il nuovo progetto di Hideo Kojima, forse perfino un nuovo Silent Hill.

I rumor sono stati spesso smentiti da Blue Box (non prima di aver alimentato di persona le speculazioni), ma in giro c'è ancora gente che crede nell'esperimento sociale dell'eclettico sviluppatore.

Ed è qui che arriviamo al disastro: la tanto attesa app di Abandoned per PS5, ripetutamente pompata da Blue Box e attesa da milioni di giocatori...conteneva un misero teaser trailer di 5 secondi scarsi, fra l'altro visibile già da tempo nel suo canale youtube ufficiale.

Inutile dire che gli utenti non l'hanno presa per niente bene e si sono sentiti, per l'ennesima volta, puniti per aver avuto fiducia nel progetto.

L'app promette nuovi trailer e un prologo giocabile "molto presto", ma è chiaro che per molti giocatori questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Diversi commenti su Twitter confermano questi sentimenti:

Abandoned's "trailer app" finally got the patch that adds the Introduction trailer and it's literally just this clip. I can't tell anymore if they for real think this is good marketing or if they're just trolling. https://t.co/uASYibnkky — YongYea (@YongYea) August 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

#Abandoned dropping a 5 GB update to say trailer coming soon. pic.twitter.com/vCQOyYtLsd — Enricofairme (@Enricofairme) August 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

At this point if Blue Box was actually somehow making money off of this I would assume that Abandoned is some kind of scam



Buy they aren't so.....I'm just lost — Benji-Sales (@BenjiSales) August 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

So #Abandoned pull the gaming version of the Fyre Festival? pic.twitter.com/epL7lDvoOy — Jorge Rojas Plata (@strangefluxx) August 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

New datamine proves that #Abandoned is the new Silent Hill game everyone's been asking for! Kojima you're a genius! pic.twitter.com/y8SQ000zdE — Post-Ironic Stress Disorder (@TheRLK1234) August 13, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Voi cosa ne pensate? Siete ancora convinti che ci sia Kojima dietro Abandoned? Credete che questa bizzarra campagna marketing piena di delusioni nasconda qualche genialata, oppure è la prova che siamo davanti ad un vero team indie con ambizioni troppo grandi da gestire?

Fonte: ComicBook