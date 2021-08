Hubworld è un grande evento 'stile Nintendo Direct' sui platform 3D!

Un gruppo di sviluppatori indipendenti ha annunciato la nascita di uno speciale evento in stile Nintendo Direct, dedicato esclusivamente ai futuri titoli platformer 3D, intitolato Hubworld.

Questo "direct", previsto per il prossimo 29 agosto, permetterà al pubblico di scoprire almeno una dozzina di nuovi platform tridimensionali, provenienti da alcuni studi piccoli, ma decisamente talentuosi.

Non è la prima volta che gli sviluppatori indipendenti scelgono di promuovere i propri titoli attraverso il format ideato da Nintendo e seguendo dei temi ben precisi.

Ad esempio, come sicuramente ricorderete, durante l'E3 2021 abbiamo assistito al Wholesome Games Direct, un evento dedicato ai giochi indipendenti colorati, spensierati e non violenti.

La lista completa dei giochi che saranno presentati durante Hubworld è ancora un mistero, ma i responsabili dell'evento hanno voluto anticiparne qualcuno, insieme ai loro account Twitter per seguirli singolarmente:

Cosa ne pensate? Secondo voi si tratta di una buona iniziativa?

