Lawn Mowing Simulator ha tante recensioni Steam che celebrano la meraviglia del tagliare l'erba alla perfezione

Lawn Mowing Simulator è un videogioco completamente incentrato, come dice il nome stesso, sul tagliare l'erba.

Naturalmente, non stiamo parlando di un gioco del calibro di Flight Simulator di Microsoft, ma solo l'ennesimo esponente di una lunga serie di giochi, la maggior parte dei quali a metà fra lo showelware e l'inutilità pura, nata nel giorno in cui Goat Simulator si rivelò essere un piccolo successo.

Da quel momento, Steam è stato letteralmente invaso dai "simulatori", alcuni pregievoli e genuinamente interessanti, altri veri e propri figli di una moda, senza un minimo di talento, come Loading Screen Simulator (sul serio).

Lawn Mowing Simulator, per fortuna, è decisamente più curato di molti altri, con una grafica decisamente accettabile e un gameplay che promette di essere, come minimo, tranquillo e rilassante.

La domanda, tuttavia, sorge spontanea: chi mai potrebbe essere interessato ad un simulatore di tosaerba? Parecchie persone a quanto pare, stando alle recensioni utente di Steam.

Tuttavia, non si tratta di una bella notizia, poiché sebbene la maggioranza delle opinioni pubblicate siano positive, le recensioni negative sono qualcosa di incredibile, segno che per molti Lawn Mowing Simulator non meriti l'appellativo di "simulatore".

Fra le recensioni pubblicate, abbiamo ad esempio:

"Non so cosa mi aspettassi da questo gioco, ma possiedo una piccola azienda di manutenzione del verde. La prima cosa che ho fatto è stata grindare per ottenere uno scag e testare la meccanica dello striping e sono rimasto molto deluso. Inoltre, nulla di quello creato dallo scag si impantanerà a pieno regime e a piena velocità tagliando 3 o 4 pollici di erba secca. Dovrei saperlo, ne possiedo uno. E, per finire, perché stiamo tagliando l'erba a 2,5 pollici??? Siamo ragazzi che tagliano l'erba per $20? Un prato per la stagione fredda dovrebbe essere tagliato a un minimo di 3,5 pollici. Sono grandi a 4-4.5.".

La pignoleria, in questo caso, è completamente giustificata, dato che il gioco in questione non è altro che tagliare erba, ciononostante, la reazione è talmente seria da essere divertente...e non è nemmeno l'unica.

"L'erba dovrebbe essere più difficile da tagliare sotto la pioggia. Perché diamine non hanno aggiunto un controllo della velocità di crociera o un blocco della velocità? Quasi ogni tosaerba ne ha uno. Ci stanno facendo giocare al caldo con la velocità.".

"Nessun tosaerba a spinta, nessun mangia erbacce, nessun succo d'erba che vola fuori dallo scivolo del tosaerba, nessun'erba attaccata alle ruote, nessuna colomba in lutto nell'ambiente, nemmeno SCENDERE DAL TOSAERBA... Questo è letteralmente il minimo indispensabile per un simulatore di tosaerba soddisfacente.".

Forse più che un simulatore, sarebbe opportuno definirla un'esperienza arcade? In ogni caso, la serietà di queste risposte potrebbe trasformarsi in feedback impagabile, nel caso gli sviluppatori di Skyhook Games decidano di arricchire il titolo con nuovi aggiornamenti.

Voi che ne pensate? Se siete interessati a provare il titolo (con tutti i suoi "difetti"), Lawn Mowing Simulator è disponibile da oggi su PC e Xbox Series X/S.

