Path of Exile 2, colossale rinvio per l'atteso action-RPG, ora previsto nel 2024

Grinding Gear Games ha annunciato pubblicamente la data d'uscita di Path of Exile 2, sequel dell'amato action-RPG multiplayer, ma la notizia non è propriamente lieta.

Durante l'ultimo podcast Baeclast, il producer e lead designer Chris Wilson ha raccontato delle numerose sfide che lui e il suo team ha dovuto affrontare e con cui continuano a lottare, relative alla ben nota pandemia da COVID-19.

Lo sviluppo di Path of Exile 2 procede bene, ma è innegabile che la situazione mondiale attuale abbia creato diversi rallentamenti: pertanto, Wilson ha confermato che il titolo non vedrà la luce prima del 2024, ben due anni dopo l'originale data di lancio, fissata nel 2022.

Allo stesso modo, anche la pre-annnunciata open beta è stata rinviata di parecchio tempo e ora è prevista nel 2023.

Allo stato attuale, Grinding Gear Games ha completato lo sviluppo di due dei sette atti che comporranno Path of Exile 2, quindi manca ancora parecchio prima che il gioco sia completato e la situazione COVID, non ancora risolta a livello mondiale, ritarderebbe sicuramente tutti i progressi.

Rinviare un titolo di due anni non è cosa da poco: molti sviluppatori tendono a fare molteplici rinvii di pochi mesi, se proprio non sono in grado di rispettare le deadline.

Questa mossa di Grinding Gear, se non altro, appare come sincera e ben studiata: meglio presentare pubblicamente delle tempistiche concrete, piuttosto che proporre date magari più vicine, ma comunque irrealizzabili, scatenando così la rabbia e la frustrazione dei giocatori.

Fonte: SegmentNext