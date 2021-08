PS5 vs Xbox Series X, il divario di vendite fra le console sarebbe simile a quello PS4/Xbox One

Secondo quanto dichiarato da Mat Piscatella, analista di NPD Group, l'attuale differenza di vendite fra PS5 e Xbox Series X|S, è parecchio simile a quella già vista fra PS4 e Xbox One, nel corso del primo anno di vita.

Microsoft, ormai da tempo, non comunica più pubblicamente i dati di vendita delle proprie console, quindi non sappiamo, con precisione, quante unità siano state piazzate fino ad oggi.

Tuttavia, Sony ha annunciato, non molto tempo fa, di aver raggiunto i 10,1 milioni di PS5 vendute, quindi abbiamo un piccolo range di numeri su cui speculare.

Nel caso ve lo chiedeste, nel primo anno di vita, quindi verso la fine del 2014, PS4 aveva spedito (non venduto) all'incirca 13.5 milioni di console, mentre Xbox One, tramite alcuni calcoli, si ipotizzava avesse spedito circa 7 milioni di unità.

Praticamente, Sony ha raddoppiato i numeri raggiunti da Microsoft all'epoca e, se quel che dice Piscatella corrisponde al vero, nel presente Xbox Series X/S dovrebbe aver venduto intorno alle 5 milioni di unità.

Yep, it's pretty close. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 13, 2021

Naturalmente, dati come questi ci consentono solo di avere un piccolo quadro generale: la next-gen è arrivata da meno di un anno e le poche unità disponibili sul mercato non contribuiscono certo alla sua diffusione.

Xbox ha tutto il tempo del mondo per ridurre il distacco e mettersi alla pari con la rivale, sebbene non sia la vendita delle console il principale obiettivo di Microsoft, ora focalizzata sull'offerta di servizi.

Cosa ne pensate? Vi aspettavate un divario del genere?

Fonte: Twitter