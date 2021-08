Remedy e Epic Games lavorano ad un tripla-A...che si tratti di Alan Wake 2?

L'anno scorso, Remedy annunciò pubblicamente di aver stretto una partnership con Epic Games, per lo sviluppo e la pubblicazione di due titoli, uno dei quali doveva essere un importante progetto tripla-A.

Report e voci di insider iniziarono rapidamente ad emergere e, stando a quando segnalato fino ad ora, quel progetto ad alto budget dovrebbe essere niente meno che Alan Wake 2, il seguito dell'amato horror psicologico uscito molto tempo fa su Xbox 360 e PC.

Ovviamente, Remedy e Epic Games non hanno mai confermato la natura del progetto, se si trattava di Alan Wake 2, del sequel di un'altra IP, oppure un titolo completamente inedito.

In ogni caso, oggi vi riportiamo che quel misterioso titolo AAA è ufficialmente entrato nella fase di produzione: la notizia arriva dall'ultimo rapporto finanziario di Remedy.

Il documento riporta anche lo status attuale degli altri progetti dello sviluppatore: lo sviluppo del secondo titolo finanziato da Epic, ad esempio, sta procedendo secondo i piani (nessun dettaglio extra è stato fornito).

Anche CrossfireX, la famosa modalità storia dell'omonimo titolo multiplayer, procede bene ed è tutt'ora atteso entro l'anno. Buoni progressi anche per Vanguard, il futuro titolo free-to-play di Remedy.

Infine, una piccola nota cita anche Condor, titolo spin-off di Control, multiplayer a quattro giocatori PvE: il titolo sarebbe tutt'ora in sviluppo, in contemporanea con un sequel ufficiale delle avventure di Jesse, attualmente in fase di pre-produzione.

Remedy ha diversi progetti in cantiere, quindi niente ci impedisce di immaginare Alan Wake 2 in mezzo a loro.

